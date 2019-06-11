نتائج الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى

مصريات – كتبت انتصار الحويني: تقوم معاهد الازهر الشريف بعد ان تم اليوم اعتماد نتائج امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الاكبر الشيخ احمد الطيب بارسال اوراق طلبة المعاهد الاعدادية الازهرية الناجحين الى المعاهد الثانوية الازهرية وبها ورقة الشهادة الاعدادية الازهرية والتي تحتوي على كشف ايضا بدرجات نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 لمجموع الترم الثانى آخر العام، وذلك بعد ان تم الانتقال الى نظام الترمين في كل المعاهد الازهرية منذ ثلاث سنوات بكافة المحافظات المصرية:

نتائج شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى الترم الثانى 2019-2020

نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019

محافظة كفر الشيخ ، محافظة الغربية و طنطا، دمياط ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية، القليوبية، محافظة الدقهلية، محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة المنيا، بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة اسيوط، قنا، اسوان، الفيوم، محافظة البحيرة ،الوادي الجديد ، مطروح ، بورسعيد ، الاقصر، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، محافظة شمال سيناء و العريش، محافظة جنوب سيناء.

وعلى الطلبة بعد معرفة مجموعهم بالاسم وبرقم الجلوس عبر رابط موقع الازهر التعليمى الذي تجدونه آخر هذا الخبر، الذهاب إلى المدارس لاحضار الاوراق المطلوبة منهم، وايضا الاختيار بين شعب التعليم الثانوي والتي تبدأ منذ الصف الاول الثانوي.

هذا وتم مساء اليوم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى الترم الثانى لعام 2019 بدون موعد مسبق، وذلك بنسبة نجاح بلغت 65.22% من اصل 122426 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في مختلف انحاء الجمهورية.

للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بعد ان تم اعتمادها رسميًا من موقع بوابة الازهر الإلكترونية التعليمي برقم الجلوس عبر الرابط التالي: http://www.azhar.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 من موقع بوابة الازهر الإلكترونية

12/06/2019 689 تعليق نتائج الازهر الشريف 2019 , , , , , , , , , , ,
689 comments
  1. محمود خليل محمود اسماعيل 16/01/2019 06:49 -

    اريد الن نتيجه الصف الثانى الثانوى اﻻزهرى ادبى بقنا ابنود رقم الجلوس 153

  2. احمد 12/06/2017 12:55 -

    اريد نتيجة الشهاده الاعدايه الازهريه 2424376

  3. عبدالرازق السيدعبدالرازق 07/06/2017 15:14 -

    اريد نتائج الشهادة الاعدادية الان لمحافظة قناء ورقم هو ٧٢٨٦٩

  4. منار خليل 06/06/2017 07:39 -

    انا عاوزة نتيجه الصف الثالث الازهري ودا رقم الجلوس 187654

  5. ايمان عمر 11/02/2017 13:33 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

  6. مصطفي عمر محمد علي 11/02/2017 13:32 -

    اريد الشهاده الاعداديه الصف الثالث الاعدادي الاسم مصطفي عمر محمد علي رقم الجلوس 62766

  7. حسن خليل عبد العظيم 16/07/2016 13:18 -

    اريد نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه

    164958

  8. حسن خليل عبد العظيم 16/07/2016 13:17 -

    اريد معرفة نتيجتي ودت رقم الجلوس

    164958

  9. محمد فتحي احمد 16/07/2016 12:41 -

    معهد العماريه الشرقيه رقم الجلوس42037

  10. حماد ة محمد 15/07/2016 00:47 -

    نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2016 برقم الجلوس

  11. صابرين احمد عبد العاطى 14/06/2016 20:51 -

    محافظة الفيوم رقم الجلوس 2470084 نتيجة

  12. محمد حسن محمد حسن ابراهيم 11/06/2016 21:12 -

    عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادى معهد ديرب نجم الازهرى

  13. محمود فريد عبد المجيد 11/06/2016 14:37 -

    انا اسمى محمود فريد عبد المجيدمحمد ولو سمحت انا عايز النتيجة محافظة الشرقيه رقم الجلوس 42419

  14. إبراهيم مسعد 10/06/2016 14:46 -

    نريد نتيجة الطالب علي عبد الرحمن علي يوسف عبده ورقم جلوسه هو 17531وكان بمعهد محلة ابو علي التابع بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ

  15. أّحًمًدٍ عٌبًدٍ أّلَبًأّسِـطِ 08/06/2016 19:22 -

    اريد معرفة نتيجة اختي 
    الاسم بركه عبد الباسط عبد الرحمن عبد الحليم
    رقم الجلوس

  16. محمد عبدالله محمد السيد 05/06/2016 22:27 -

    محافظة الشرقية نريد نتيجة الاعدادي ةالازهرية 25881

  17. احمد عبد العزيز محمد احمد 05/06/2016 20:44 -

    اريد معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي احمد عبد العزيز محمد احمد برقم الجلوس53574 معهد برج العرب بنين 

  18. احمد سعيد شوقى محمود محمد 05/06/2016 20:36 -

    نتيجه الطالب احمد سعيد شوقى محمود محمد

  19. سفيان 06/07/2015 03:04 -

    عايز نتيجة معهد البعوث الاسلامية القاهرة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 254

  20. ahmedbayome 17/06/2015 01:58 -

    الاسم/احمدبيومى               /رقم الجلس6899          المدرسة/معهدعرب الرمل  بنين                               مركز / قويسنا / محافظة/المنوفية

  21. محمد حامد عبد العليم 15/06/2015 12:20 -

    اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه رقم الجلوس 25828

  22. احمد 14/06/2015 18:19 -

    انا عايزه الشهاده الاعداديه ل2015 محافظة قنا

  23. رمضان 14/06/2015 10:59 -

    نتيجة الشهادةالاعدادية الازهريه رقم جلوس 43575

  24. الـحسن 13/06/2015 23:39 -

    43301 
    محافظه البحيره 
    ارجو الرد  

  25. نورسين النبلاوى 13/06/2015 21:30 -

    عايزة النتيجة رقمى 232242 بورسعيد الثالث الاعدادية الازهرى

  26. mohamedshaapan 13/06/2015 18:32 -

    كريم محمد شعبان رمضان 49138 الاسكنرية الاعدادية

  28. رضوى محمود على شرف 13/06/2015 14:00 -

    الاعدادية الازهرية 2015
    رقم الجلوس 200993

  29. عبد الرحمن عبد الوهاب 13/06/2015 13:59 -

    عايز نتيجه الشهاده  الاعداديه الترم الثانى رقم الجلوس 36515
    ارجو 
    من سياداتكم 
    النتيجه

  30. مي محمد احمد علي 13/06/2015 01:38 -

    اريد ان اعرف نتيجتي الصف الثالث الاعدادي الازهري
     محافظة المنيا رقم جلوس 245792

  31. السيد 12/06/2015 23:44 -

    اريد موقع النتيجة برقم الجلوس 

  33. اسلام صديق سيد عبدالعليم 12/06/2015 21:44 -

    الاسم : اسلام صديق سيد عبدالعليم 
    رقم الجلوس :  ( 62870)  
    الصف الثالث الاعدادي الازهري   اسيوط ــ موشا 

  34. الراعي ابراهيم عبده عبد الفتاح 12/06/2015 11:08 -

    اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرية محافظة السبلاوين 2279

  36. عائشة سيد محمد عوض عبدالهادي احمد 11/06/2015 23:39 -

    الشهاده الأعداديه الازهريه محافظة القاهره 203293

  37. ناء عبد الرحمان محمدابرهيم 11/06/2015 18:27 -

    عوزين النتيجه بتاعت 3 اعدادي الزهر محافظه الشرقيه بلد السماعنه و رقم الجلوس اهو 958522

  38. مى هشام الرفاعى 11/06/2015 14:34 -

    انا مى هشام الرفاعى من شربين ارجو معرفة النتيجه

  39. عمروالعشرى 11/06/2015 14:32 -

    اريد نتيجه الشهاده الاعداديه الازهريه 24169

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