نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى

مصريات – كتبت انتصار الحويني: تقوم معاهد الازهر الشريف بعد ان تم اليوم اعتماد نتائج امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الاكبر الشيخ احمد الطيب بارسال اوراق طلبة المعاهد الاعدادية الازهرية الناجحين الى المعاهد الثانوية الازهرية وبها ورقة الشهادة الاعدادية الازهرية والتي تحتوي على كشف ايضا بدرجات نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 لمجموع الترم الثانى آخر العام، وذلك بعد ان تم الانتقال الى نظام الترمين في كل المعاهد الازهرية منذ ثلاث سنوات بكافة المحافظات المصرية:

محافظة كفر الشيخ ، محافظة الغربية و طنطا، دمياط ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية، القليوبية، محافظة الدقهلية، محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة المنيا، بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة اسيوط، قنا، اسوان، الفيوم، محافظة البحيرة ،الوادي الجديد ، مطروح ، بورسعيد ، الاقصر، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، محافظة شمال سيناء و العريش، محافظة جنوب سيناء.

وعلى الطلبة بعد معرفة مجموعهم بالاسم وبرقم الجلوس عبر رابط موقع الازهر التعليمى الذي تجدونه آخر هذا الخبر، الذهاب إلى المدارس لاحضار الاوراق المطلوبة منهم، وايضا الاختيار بين شعب التعليم الثانوي والتي تبدأ منذ الصف الاول الثانوي.

هذا وتم مساء اليوم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى الترم الثانى لعام 2019 بدون موعد مسبق، وذلك بنسبة نجاح بلغت 65.22% من اصل 122426 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في مختلف انحاء الجمهورية.

للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بعد ان تم اعتمادها رسميًا من موقع بوابة الازهر الإلكترونية التعليمي برقم الجلوس عبر الرابط التالي: http://www.azhar.eg

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نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 من موقع بوابة الازهر الإلكترونية