نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2019 من موقع بوابة الازهر الإلكترونية

نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى
مصريات – كتبت انتصار الحويني: تقوم معاهد الازهر الشريف بعد ان تم اليوم اعتماد نتائج امتحانات طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 من قبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نيابة عن الإمام الاكبر الشيخ احمد الطيب بارسال اوراق طلبة المعاهد الاعدادية الازهرية الناجحين الى المعاهد الثانوية الازهرية وبها ورقة الشهادة الاعدادية الازهرية والتي تحتوي على كشف ايضا بدرجات نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 لمجموع الترم الثانى آخر العام، وذلك بعد ان تم الانتقال الى نظام الترمين في كل المعاهد الازهرية منذ ثلاث سنوات بكافة المحافظات المصرية:
محافظة كفر الشيخ ، محافظة الغربية و طنطا، دمياط ، محافظة المنوفية، محافظة الشرقية، القليوبية، محافظة الدقهلية، محافظة القاهرة، محافظة الاسكندرية، محافظة الجيزة، محافظة المنيا، بني سويف، محافظة سوهاج، محافظة اسيوط، قنا، اسوان، الفيوم، محافظة البحيرة ،الوادي الجديد ، مطروح ، بورسعيد ، الاقصر، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، محافظة شمال سيناء و العريش، محافظة جنوب سيناء.
وعلى الطلبة بعد معرفة مجموعهم بالاسم وبرقم الجلوس عبر رابط موقع الازهر التعليمى الذي تجدونه آخر هذا الخبر، الذهاب إلى المدارس لاحضار الاوراق المطلوبة منهم، وايضا الاختيار بين شعب التعليم الثانوي والتي تبدأ منذ الصف الاول الثانوي.
هذا وتم مساء اليوم إعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى الترم الثانى لعام 2019 بدون موعد مسبق، وذلك بنسبة نجاح بلغت 65.22% من اصل 122426 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في مختلف انحاء الجمهورية.
للاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 بعد ان تم اعتمادها رسميًا من موقع بوابة الازهر الإلكترونية التعليمي برقم الجلوس عبر الرابط التالي: http://www.azhar.eg
اريد الن نتيجه الصف الثانى الثانوى اﻻزهرى ادبى بقنا ابنود رقم الجلوس 153
اريد نتيجة الشهاده الاعدايه الازهريه 2424376
اريد نتائج الشهادة الاعدادية الان لمحافظة قناء ورقم هو ٧٢٨٦٩
انا عاوزة نتيجه الصف الثالث الازهري ودا رقم الجلوس 187654
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس
اريد الشهاده الاعداديه الصف الثالث الاعدادي الاسم مصطفي عمر محمد علي رقم الجلوس 62766
اريد نتيجه الشهاده الثانويه الازهريه
164958
اريد معرفة نتيجتي ودت رقم الجلوس
164958
معهد العماريه الشرقيه رقم الجلوس42037
نتيجة الصف الثالث الاعدادى الازهرى 2016 برقم الجلوس
محافظة الفيوم رقم الجلوس 2470084 نتيجة
عاوز نتيجة الصف الثالث الاعدادى معهد ديرب نجم الازهرى
انا اسمى محمود فريد عبد المجيدمحمد ولو سمحت انا عايز النتيجة محافظة الشرقيه رقم الجلوس 42419
نريد نتيجة الطالب علي عبد الرحمن علي يوسف عبده ورقم جلوسه هو 17531وكان بمعهد محلة ابو علي التابع بمركز دسوق محافظة كفر الشيخ
اريد معرفة نتيجة اختي
الاسم بركه عبد الباسط عبد الرحمن عبد الحليم
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محافظة الشرقية نريد نتيجة الاعدادي ةالازهرية 25881
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نتيجه الطالب احمد سعيد شوقى محمود محمد
عايز نتيجة معهد البعوث الاسلامية القاهرة الصف الثالث الاعدادى رقم الجلوس 254
الاسم/احمدبيومى /رقم الجلس6899 المدرسة/معهدعرب الرمل بنين مركز / قويسنا / محافظة/المنوفية
اريد نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظه الدقهليه رقم الجلوس 25828
انا عايزه الشهاده الاعداديه ل2015 محافظة قنا
نتيجة الشهادةالاعدادية الازهريه رقم جلوس 43575
43301
محافظه البحيره
ارجو الرد
عايزة النتيجة رقمى 232242 بورسعيد الثالث الاعدادية الازهرى
كريم محمد شعبان رمضان 49138 الاسكنرية الاعدادية
اريد الشهاده الاعداديه 2015
الاعدادية الازهرية 2015
رقم الجلوس 200993
عايز نتيجه الشهاده الاعداديه الترم الثانى رقم الجلوس 36515
ارجو
من سياداتكم
النتيجه
اريد ان اعرف نتيجتي الصف الثالث الاعدادي الازهري
محافظة المنيا رقم جلوس 245792
اريد موقع النتيجة برقم الجلوس
38170 محافظة الشرقيه
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رقم الجلوس : ( 62870)
الصف الثالث الاعدادي الازهري اسيوط ــ موشا
اريد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهرية محافظة السبلاوين 2279
نتيجه رقم الجلوس 57242
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عوزين النتيجه بتاعت 3 اعدادي الزهر محافظه الشرقيه بلد السماعنه و رقم الجلوس اهو 958522
انا مى هشام الرفاعى من شربين ارجو معرفة النتيجه
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