نصائح لمريض السكر في رمضان

مصريات

نبيل نور

اذا كنت مريضاً بالسكر وتعتمد على نظام غذائي في رمضان والنشاط البدني بدون أدوية فعليك بالتعجيل بالافطار، وتأخير السحور مع مزاولة النشاط البدني.

أما اذا كنت تعالج بالأقراص طويلة المفعول كما يقول د.محمد زين الدين اخصائي الأمراض الباطنية، فيجب استبدالها عن طريق استشارة الطبيب باقراص علاج السكر قصيرة المفعول، لأن الأولى تتسبب في هبوط السكر بالدم خصوصا اذا بذل المريض جهدا عضليا أثناء النهار.

واذا كنت تتناول أقراص علاج السكر متوسطة المفعول، فتناول الجرعة الأولى قبل الفطور مباشرة، ونصف الجرعة الثانية قبل السحور، حتى لا تتعرض لانخفاض السكر بالدم أثناء النهار.

ويضيف د.زين الدين ان مريض السكر الذي يعالج بجرعة انسولين واحدة أقل من 40 وحدة في اليوم فيمكنه الصيام، أما المريض الذي يتعاطي جرعتين يوميا فينصح بعدم الصيام، لأنه قد يتعرض للغيبوبة بسبب نقص السكر.

واذا كان المريض ينوي ويصر على الصيام، فالطبيب وحده يحدد ما هي نوعية الانسولين، وما هي الجرعات المناسبة وكذلك ما هو النظام الغذائي الملائم.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

نصائح طبية لمرضى السكر في رمضان، ومتى لا يجب الصيام