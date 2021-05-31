تنسيق رياض الأطفال 2021-2022 موعد التقديم، شروط القبول الآن

تنسيق رياض الأطفال

مصريات القاهرة كتبت سارة نجيب: يترقب الاهالي ممن لديهم اطفال بالسن المطلوبة لدخول مدارس رياض الأطفال، حيث تشهد عادة وفي كل عام ازدحام على التقدم اليها، وكثيرًا ما يتم رفض القبول برياض اللأطفال نظرًا للتـأخر في تسجيل الطلبات وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عن الموعد المحدد، أو عدم معرفة شروط القبول وطريقة وكيفية التقديم.

ونحاول في موقع مصريات ان نقدم لكم كافة المعلومات المتعلقة بطلبات القبول وشرح طريقة التسجيل طلب الإلتحاق في تنسيق رياض الأطفال وكذلك تنسيق الصف الاول الابتدائي لمختلف المحافظات والمدن والقرى المصرية.

حيث ان كافة المعلومات المتوفرة في هذا الخبر تنطبق على جميع المحافظات المصرية دون استثناء، وهي: القاهرة، الاسكندرية، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الدقهلية، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، الغربية وطنطا، دمياط، المنوفية، المنيا، بني سويف، سوهاج، اسيوط، قنا، اسوان، الاقصر، الوادي الجديد، مرسى مطروح، بورسعيد، الاسماعيلية، البحر الاحمر، السويس، شمال سيناء والعريش، جنوب سيناء.

* متى مواعيد التقديم؟

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد بدء التقديم إلى مراكز التنسيق لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الحكومية الرسمية ” كانت تسمى التجريبيات في السابق” وذلك للعام الدراسى الجديد 2022/2021.

وتستمر فترة التسجيل من خلال موقع الوزارة المذكور نهاية هذة هذا الخبر لمدة شهر كامل، وذلك من 1 يونيو 2021 وحتى تاريخ 30 يونيو 2021. اما نتيجة القبول فسيجري الاعلان عنها من خلال الموقع نفسه وذلك خلال شهر يوليو المقبل.

* ما هي أماكن وطريقة التسجيل؟

قالت الوزارة ان نظام التقديم سيكون على مرحلتين، ويتم التقديم في المرحلة الأولى الكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الجديد لكافة المحافظات المصرية. وستجدون رابط الموقع آخر هذا الخبر، حيث تم هذا 2021 وللمرة الاولى اطلاق منصة الكترونية موحدة لتقديم طلبات التسجيل على الانترنت

* ما هي شروط القبول في تنسيق رياض الأطفال؟

يرجى مراعاة الشروط التالية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بتنسيق الخاص رياض الأطفال واثناء التسجيل وتقديم الطلبات:

– يتم احتساب سن الطفل اعتبارًا من1 أكتوبر 2021 المقبل.

– لا يتم قبول الالتحاق للأطفال الذين بلغ سنهم 6 سنوات 1 أكتوبر 2021.

– تقوم مديريات التربية والتعليم باتاحة 3 رغبات لولي أمر الطفل يجري التقدم عليها إلكترونيًا على الانترنت.

– يجب على اولياء الأمور الإلتزام بالحيز السكنى والمنطقة التى يعيش فيها.

– يجب أن يتم التقدم ببطاقة ولى الأمر إلكترونيًا.

كما أكدت الوزارة على شرط إستنفاد جميع الرغبات الثلاث الموجودة في استمارة طلب الإلتحاق.

كذلك يجب أن تكون رغبات التقدم مكتوبة من قبل ولي الأمر شخصيًا وتحت طائل مسئوليته، وعدم الاستعانة بالعاملين في مراكز التنسيق لكتابتها.

* ما هي المستندات المطلوبة في ملف التقدم؟

فيما يلي المستندات والأوراق المطلوبة والتي يجب ان يحتويها ملف التسجيل:

1- شهادة ميلاد الطفل (كمبيوتر + 5 صور ضوئية للشهادة).

2- صورة بطاقة والدة الطفل.

3 – عدد (4 ) صور شخصية للطفل المتقدم.

4- صورة بطاقة ولي الأمر أو من يكفل الطفل .4

5- اثبات اقامة والد الطفل فى النطاق الجغرافي للمدرسة التي يتقدم اليها مثلًا: (ايصال كهرباء حديث أو إيصال مياه أو إيصال غاز بأسم والد الطفل، أو عقد إيجار موثق مع صورة إيصال كهرباء عن شهر ابريل 2021)

6 – يرفق بالملف بيان قيد بالنسبة لمن لهم اخوات بالمدرسة.

7- طابع تعليم فئة (1 جنيه) + طابع مهن تعليمية فئة (1 جنيه) ايضًا ويتم الصاقه على الطلب.

8- عدد (5) مظروف أبيض فارغ + حافظة بلاستيك + ملف بلاستيك.

9 – ضرورة إحضار الطفل إلى المقابلة الشخصية.

جدير بالذكر، ان مراكز التنسيق سوف تقوم بعد اغلاق طلبات التسجيل في تنسيق القبول لمرحلة رياض الأطفال بتفضيل الاختيار على الأطفال الأكبر سنًا، وذلك حسب الأماكن وعدد الفصول والاماكن التعليمية المتاحة فى كل مدرسة من المدارس الرسمية.

* روابط مرجعية لمواقع مديريات التربية والتعليم.

فيما يلي لينكات مديرية التربية والتعليم لكل محافظة:

– موقع مديرية محافظة القاهرة: http://www.cairo.gov.eg

– موقع مديرية محافظة القليوبية: http://qalyoubia.moe.gov.eg

– موقع مديرية اسيوط: http://exam.assiut.gov.eg

– موقع مديرية سوهاج: http://sohag.moe.gov.eg

– موقع مديرية الفيوم: http://www.fayoum.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة الاقصر: http://luxor.moe.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة مرسى مطروح: http://mersa.matrouh.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة البحر الأحمر: http://www.redsea.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية اسوان: http://www.aswanedu.gov.eg

– موقع مديرية محافظة كفر الشيخ: http://kfsedu.gov.eg

– موقع مديرية محافظة بني سويف: http://www.benisuef.gov.eg

– موقع مديرية محافظة الاسكندرية: http://www.alex-edu.com

– موقع مديرية محافظة السويس: http://www.suez.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية محافظة الدقهلية: متعطل حالياً.

– موقع مديرية الجيزة: http://gizaedu.gov.eg

– موقع محافظة دمياط: http://www.domyat.gov.eg

– موقع مديرية الغربية: http://www.algharbiaedu.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية قنا: http://www.qena.gov.eg

– موقع مديرية محافظة المنيا: http://www.minia.gov.eg

– موقع وزارة التربية والتعليم مديرية المنوفية: لا يعمل حاليًا.

– موقع مديرية الشرقية: http://www.sharkia.gov.eg

* ما هو لينك موقع الوزارة لتقديم طلب التسجيل على النت؟

تستطيعون الآن البدء بتقديم طلب التسجيل على موقع وزارة التربية والتعليم المخصص لهذا الغرض، وذلك بالضغط على هذا الرابط: http://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

كما يمكنكم تبادل المعلومات حول تنسيق رياض الاطفال لهذا العام، وطلب المساعدة في طريقة التقدم والاماكن المتاحة عبر كتابة التعليق ادناه، وهو لا يتطلب التسجيل او التفعيل.

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