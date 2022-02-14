وصفات حلويات عيد الحب: طريقة تحضير قلوب الشوكولاتة والبسكويت المحشي

حلويات عيد الحب

مصريات – كتبت الهام نصري: على الرغم من ان هدايا عيد الحب الأكثر انتشاراُ هي الزهور، إلا ان للحلوى ايضاً نصيب كبير في يوم عيد العشاق العالمي، خاصة عندما تكون باشكال القلوب رمز عيد الفلانتين.

ولا عجب ان يطلق الايطاليون على يوم عيد الحب تسمية “عيد الحلو” والمقصود بالحلو يوم الحلويات (وليس الحلوين او الحلوات)، حيث يقوم عشاق وعاشقات ايطاليا باهداء الشوكولاتة والبسكويت على شكل قلوب لنصفهم الآخر.

وفيما يأتي وصفات لطريقة تحضير نوعين من حلوى عيد الحب وهما قلوب الشوكولاتة وكذلك البسكويت المحشي على شكل قلوب ايضاً.

بداية ستحتاجين بالطبع الى مجموعة من القوالب المجوفة على شكل قلوب، وهي متوفرة في الاسواق العربية خاصة في هذه الايام.

* وصفة قلوب الشوكولاتة

– المكونات والمقادير:

شوكولاتة مرّة – قالب واحد من الحجم القياسي.

شوكولاته بيضاء – قالب واحد بالحجم القياسي،

كريم الحليب من النوع الدسم – 200 مل

عصير التوت البري أو الرمان – 50 مل

كرات سكرية ملونة للزينة – 5 كرات لكل قلب ( حسب الاختيار)

– طريقة التحضير:

تذوب الشوكولاتة البيضاء والمرّة بطريقة حمام البخار

توضع الشوكولاتة البيضاء في وعاء، والشوكولاته المرّة في وعاء آخر بشكل منفصل.

يصب 100 مل من الكريمة في وعاء الشوكولاتة البيضاء و 100 مل في وعاء الشوكولاته المرّة.

تسخن على نار هادئة بدون ان تصل الى درجة غليان الشوكولاته.

يصب عصير التوت البري او عصير الرمان في وعاء الشوكولاتة البيضاء فقط، ويتم تحريكها قليلاً بملعقة خشبية للحصول على بقع جميلة.

يوضع ورق السولوفان على صينية كبيرة ثم توضع عليه القوالب المجوفة على شكل قلوب او اشكال اخرى حسب الاختيار.

ملىء مزيج الشوكولاته البيضاء والمرة في القلوب بواسطة ملعقة بالتناوب بين الطبقتين السوداء والبيضاء.

توضع الصينية مع القوالب في الثلاجة لمدة 10 دقائق.

يتم رش كرات الزينة السكرية على كل قلب من القلوب ثم تعاد الى الثلاجة حتى تبرد تماماً.

يتم إخراج قلوب شوكولاتة من القوالب وتقديمها على طبق جميل يناسب عيد الحب.

* وصفة بسكويت عيد الحب المحشي بالمربى

– المكونات والمقادير:

دقيق ابيض – 200 غرام.

الزبدة (مذوبة) – 100 غرام.

سكر – 4 ملاعق كبيرة.

سكر الفانيليا – مظروف واحد.

البيض – عدد 2 (صفار البيض للعجينة، والبياض للدهن).

هذه المقادير تكفي لتحضير 25 قطعة تقريبًا.

– الحشوة:

250 غرام مربى الفراولة أو مربى التوت أو اي مربى آخر حسب الذوق.

طريقة التحضير:

افصلي صفار البيض عن البياض.

ضعي بياض البيض في الثلاجة.

افركي الزبدة مع السكر والصفار والفانيليا، ثم أضيفي الطحين، واعجني العجينة.

لفي العجينة في ورق الطهي وضعيها في الثلاجة لمدة ساعة.

افردي العجينة بسماكة نصف سنتم.

قطعي القلوب بقوالب مجوفة حيث ستصبح كل قطعة بسكويت مؤلفة من طبقتين على شكل قلب.

ضعي المربى على الطبقة التحتية للقلوب ثم غطيها بالطبقة الثانية بحيث يصبح المريى محشواً بين طبقتي العجينة.

ادهنيها طبقات البسكويت ببياض البيض.

اخبزيها لمدة 15-20 دقيقة في فرن محمى إلى 180 درجة مئوية.

* يوتيوب فيديو طريقة تحضير كيكة الفلانتاين بالشيكولاته

اخبار ومواضيع ذات صلة:

وصفات حلويات عيد الحب: طريقة تحضير قلوب الشوكولاتة والبسكويت المحشي