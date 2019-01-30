وصفة تحضير براونيز طري مع رقائق الشوكولاته بطريقة سريعة وسهلة

براونيز طري مع رقائق الشوكولاتة
مصريات – كتبت سمر محمد: فيما يلي وصفة سريعة لطريقة تحضير براونيز الشوكولاته بشكلها الطري، والوصفة سهلة ومجربة، والنتيجة لذيذة ورائعة، فقط اتبعي طريقة التحضير كما هي مبينة ادناه:
المكوّنات
زيت نباتي – نصف كوب
سكر – كوب
فانيليا – ملعقة صغيرة
بيض – 2
بايكنغ باودر – ربع ملعقة صغيرة
كاكاو – ثلث كوب
دقيق – نصف كوب
ملح – رشّة
رقائق شوكولاتة – ثلث كوب
طريقة التحضير:
1- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- في وعاء، إمزجي الزيت والسكر.
3- أضيفي البيض تدريجيّاً مع الخفق وأضيفي الفانيليا.
4- إمزجي الدقيق والكاكاو والبايكنغ باودر والملح في وعاء ثانٍ.
5- أضيفي مكوّنات الوعاء الثاني إلى الوعاء الأوّل.
6- أضيفي رقائق الشوكولاتة إلى المزيج واخلطي جيّداً.
7- أسكبي المزيج في صينيّة فرن مغلّفة بورقة زبدة وأدخليها إلى الفرن لمدّة 20 دقيقة.
8- برّديها، قطّعيها وقدّميها.