براونيز طري مع رقائق الشوكولاتة

مصريات – كتبت سمر محمد: فيما يلي وصفة سريعة لطريقة تحضير براونيز الشوكولاته بشكلها الطري، والوصفة سهلة ومجربة، والنتيجة لذيذة ورائعة، فقط اتبعي طريقة التحضير كما هي مبينة ادناه:

المكوّنات

زيت نباتي – نصف كوب

سكر – كوب

فانيليا – ملعقة صغيرة

بيض – 2

بايكنغ باودر – ربع ملعقة صغيرة

كاكاو – ثلث كوب

دقيق – نصف كوب

ملح – رشّة

رقائق شوكولاتة – ثلث كوب

طريقة التحضير:

1- سخّني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.

2- في وعاء، إمزجي الزيت والسكر.

3- أضيفي البيض تدريجيّاً مع الخفق وأضيفي الفانيليا.

4- إمزجي الدقيق والكاكاو والبايكنغ باودر والملح في وعاء ثانٍ.

5- أضيفي مكوّنات الوعاء الثاني إلى الوعاء الأوّل.

6- أضيفي رقائق الشوكولاتة إلى المزيج واخلطي جيّداً.

7- أسكبي المزيج في صينيّة فرن مغلّفة بورقة زبدة وأدخليها إلى الفرن لمدّة 20 دقيقة.

8- برّديها، قطّعيها وقدّميها.

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وصفة تحضير براونيز طري مع رقائق الشوكولاته بطريقة سريعة وسهلة