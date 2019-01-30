وصفة بسكويت رول

مصريات – كتبت سمر محمد: قد يبدو لكي ان تحضير بسكويت رول biscuit roll عملية معقدة وصعبة وغير مضمونة النتائج، ولكن وبفضل هذه الوصفة الاحترافية المجربة، ستجدي بانها سهلة وستحصلي على بسكويت رول لذيذ ورائع وسينال اعجاب جميع افراد اسرتك او ضيوفك.

التزمي فقط بالمقادير كما هي موصوفة، واتبعي خطوات التحضير كما هي مبينة ادناه.

المكونات والمقادير:

دقيق – 3 أكواب

بيض – 1

سكر – كوب

زبدة على حرارة الغرفة – كوب

كاكاو – 3 ملاعق كبيرة

فانيليا – ملعقة صغيرة

بايكنغ باودر – ملعقة صغيرة

شوكولاتة مذوّبة – ثلاثة أرباع كوب

ملح – رشة

طريقة التحضير

1- ضعي الزبدة في المضرب الكهربائي واخفقي جيداً حتى تنعم.

2- أضيفي إليها السكر وتابعي الخفق حتى يتجانس المكوّنان.

3- زودي البيضة والفانيليا على المزيج مع الخفق المتواصل.

4- أخلطي في وعاء الدقيق والملح والبايكنغ باودر ثمّ أضيفي المزيج تدريجياً على مزيج الزبدة وواصلي الخفق حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

5- إحتفظي بما يقارب الكوبين من العجينة جانباً.

6- أضيفي الشوكولاتة المذوّبة والكاكاو في الخلاط الكهربائي واخفقي بسرعة منخفضة حتى تتجانس المكوّنات.

7- قسّمي كل عجينة إلى 3 أقسام متساوية، غلّفيها جيداً بالنيلون اللاصق ثمّ أدخليها إلى الثلاجة لحوالى 25 دقيقة.

8- مدّي كل قسم من العجينة على سطح صلب منثور بالدقيق ثمّ قسّمي ضعي كل مربّع بين ورقتين من الزبدة وأدخلي المربّعات إلى الثلاجة لحوالى 15 دقيقة.

9- أخرجي عجينة بالشوكولاتة وعجينة سادة من الثلاجة.

10- إنزعي ورقة الزبدة وضعي المربّعان فوق بعضهما واضعطي بواسطة النشابة على الأطراف ليلتصق المربّعان ببعضهما البعض.

11- لفّي المربّع على مع الضغط بإحكام على الأطراف والوسط حتى تحصلي على شكل أسطوانة ثمّ لفّي بورق بلاستيكي وأدخليها إلى الدرج العلوي من الثلاجة لـ3 ساعات على الأقل.

12- أعيدي الكرة حتى تحصلي على 3 أسطوانات.

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وصفة سهلة لتحضير بسكويت رول مجربة واحترافية