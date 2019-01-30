وصفة تحضير كيكة البرتقال بالقشور سهلة ولذيذة

وصفة كيكة البرتقال

مصريات – كتبت سمر محمد: من منا لم يتذوق طعم كيكة البرتقال orange cake الشهيرة، وخاصة مع بشر قشور البرتقال التي تضيف نكهة لذيذة وخاصة، ولكن جربي هذه الوصفة الجديدة السهلة وستحصلين على كيكة لذيذة وشهية لم تعرفيها من قبل، وستنال اعجاب افراد اسرتك واقاربك وضيوفك.

المكونات والمقادير:

2 كوب دقيق

4 بيضات

1 كوب سكر

1 كوب عصير برتقال طازج

3/4 كوب زيت نباتي

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر

رشة ملح

قشور برتقال

ملعقة صغيرة فانيليا

طريقة التحضير:

1- يخلط البيض مع السكر والفانيليا جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس فاتح اللون.

2- ثم نضيف قشور البرتقال مع الزيت النباتي وعصير البرتقال.

3- تخلط المكونات معًا بشكل جيد حتى نحصل على خليط متجانس تمامًا.

4- ينخل الدقيق جيدًا مع البكينج بودر ثم يضاف للخليط.

5- تخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط انسيابي ذو قوام كثيف.

6- يجهز إناء الخبز مع دهنة بالقليل من الزبدة أو باستخدام ورق الزبدة.

7- يخبز الكيك في فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة تقريبا

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