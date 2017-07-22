المذيعة سارة خليفة طليقة محمود كهربا تطالبه بدفع النفقة والمؤخر

طليقة محمود كهربا

مصريات – طالبت المذيعة سارة خليفة طليقة لاعب كرة القدم محمود كهربا بدفع النفقة ومؤخر الصداق المتفق عليه مسبقا وذلك في جلسة امام محكمة الاسرة بالزنازيري.

وقالت زوجة محمود كهربا السابقة بانها لم تكن تعلم بطلاقه لها وانها فوجئت بتطليق كهربا لها غيابيا.

واقامت طليقة محمود كهربا دعوى قضائية ضده لالزامه بدفع نفقة عدة ومتعة ولمطالبته بدفع مبلغ 50 الف جنيه وهو قيمة مؤخر الصداق المصدق عليه في قسيمة الزواج.

وجائت في دعوى سارة خليفة انها حاولت الحصول على مؤخر الصداق مرار من كهربا وتنتظر طليقة كهربا تقدير المحكمة للنفقة المقررة لها خاصة ان محمود كهربا لاعب نادي الزمالك ميسور الحال واعير الموسم الماضي الى نادي اتحاد جدة في السعودية.

وكانت سارة خليفة مذيعة قناة المحور قد اتهمت محمود كهربا بتبديد منقولات زوجية تبلغ قيمتها 200 الف جنيه ، واتهمته ايضا بسرقة مجوهراتها.

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