وصفة بسكويت الشوفان

مصريات – كتبت سمر محمد: بسكويت الشوفان من الحلويات التي لا تسبب زيادة الوزن، وتناسب الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي ولن تسبب لك شعور بالذنب والخوف من زيادة الوزن عند تناولها ويحبها الاطفال والكبار وهي مفيدة وتحتوي على عدد من العناصر المغذية.

في عشر دقائق فقط بامكانك تحضير بسكويت الشوفان وخلال ربع ساعة يتم طهيها.

تكفي هذه الوصفة لعدد 5 اشخاص.

المكونات والمقادير:

كوب من الشوفان

نصف كوب دقيق

بيضة واحدة

ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ملعقتان صغيرتان بكينج باودر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

ربع كوب سكر

معلقتان كبيرتان عسل نحل

ربع كوب زيت نباتي

طريقة التحضير:

1- في وعاء، نضع الشوفان ، الدقيق ، البيض ، القرفة ، البايكنغ باودر، الفانيليا، الملح، السكر، العسل، الزيت النباتي ونخلطهم معا جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

2- يتم تحمية الفرن على درجة حرارة متوسّطة.

3- استخدمي ملعقة، وخذي كميةً صغيرة من العجينة وضعيها على صينية.

4- نعيد الكرّة حتى إنتهاء العجينة.

5- ندخل الصينية إلى الفرن لحوالى 15 دقيقة أو حتى تنضج حبات البسكويت.

اخبار ومواضيع ذات صلة:

Advertisement

وصفة تحضير بسكويت الشوفان للباحثين عن الرشاقة والجسم المثالي