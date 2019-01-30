اخطر ثغرة امنية في اجهزة آبل

مصريات – اخبار العلوم والتقنية تكتبها سارة نجيب: تم اكتشاف احدى اخطر الثغرات في نظام تشغيل اجهزة آبل iOS “آي أو إس” وهذا يشمل جميع اجهزة آيفون iPhone وكذلك اجهزة آيباد iPad وماك MAC.

وتسمح هذه الثغرة لاي متصل على تطبيق “فيس تايم” FaceTime التلصص على الطرف الآخر دون علمه، حيث يمكن بسبب هذه الثغرة مشاهدة وسماع الطرف المقابل حتى قبل ان يرد على المكالمة.

وتكمن خطورة هذه الثغرة الأمنية، بسهولة استغلالها من قبل اي شخص، خاصة بعد انتشارها كالنار في الهشيم على الانترنت.

فكل ماعلى المتلصص فعله لاستغلال هذه الثغرة وبدون الاستعانة باي برنامج تجسس، هو الاتصال بشخص ما على تطبيق “فايس تايم” FaceTime الخاص بمكالمات الفيديو، ومن ثم يضغط على swipe up واضافة نفسه بدون موافقة الشخص الآخر، وبهذا سيتمكن من سماع الاصوات ومشاهدة الفيديو لدى الشخص الذي لم يقم اصلاً بالرد على هذه المكالمة.

هذا واعترفت شركة آبل Apple بوجود هذه الثغرة وانها تقوم حاليا باصلاحها، وسوف تطلق تحديث جديد نهاية الاسبوع خصيصاً لهذه الغاية.

وحتى ذلك الوقت لا يوجد اي حل آخر لتلافي هذه المشكلة سوى حل بدائي وهو تغطية مكان الكاميرا على جهاز الآي فون مثلاً بلاصق، وان تكون على دراية بان الطرف الاخر قد يسمعك.

وهناك طريقة اخرى -الافضل برأينا – وهي الاستغناء حالياً عن تطبيق “فيس تايم” FaceTime وذلك بالقيام بتعطيله في جميع اجهزة آبل Apple التي تملكها.

ويمكن تعطيل تطبيق فيس تايم بالطريقة التالية:

في اجهزة آيفون وآيباد:

– قم بفتح الإعدادات (Settings).

– ابحث عن أيقونة فيس تايم وقم بتعطيل التطبيق.

في اجهزة ماك:

– قم بفتح تطبيق فيس تايم على جهازك.

– اختر “فيس تايم” من القائمة

– اختر “إغلاق فيس تايم”.

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اكتشاف اخطر ثغرة في أجهزة آبل تسمح بالتلصص على الشخص دون علمه